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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز بعد التعادل مع الداخلية بهدف لمثله.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "لن أُكمل هذه المسرحية الهزلية في بطولة الدوري، تعاقدت مع لاعبين بملايين والمنافس لا يملك لاعبين ورغم ذلك فهناك من يحاول إسقاط الزمالك".

وأضاف: "عرضنا فتوح وعبدلله جمعة للبيع وليست كورونا التي ابعدتهم هناك مخدرات في أجسامهم".

وأكمل: "تم إيقاف فتوح وعبدالله لنهاية الموسم وطبيب النادي سيخضعهما لكشف طبي، كما تم وقف بعض المستحقات للاعبين لنهاية الموسم".

وأوضح: "وصلنا مرحلة أن اثنين لاعبين تعاطوا المخدرات قبل المباراة، تحدثت مع فتوح فرد سأمشي فرددت أنني أريد عرضًا وبعد نتيجة التحليل سأعلنه".

وأتم: "ساجتمع مع فيريرا يوم غد فلن أترك المركب لتغرق".