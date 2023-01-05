قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز بعد التعادل مع الداخلية بهدف لمثله.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "لن أُكمل هذه المسرحية الهزلية في بطولة الدوري، تعاقدت مع لاعبين بملايين والمنافس لا يملك لاعبين ورغم ذلك فهناك من يحاول إسقاط الزمالك".
وأضاف: "عرضنا فتوح وعبدلله جمعة للبيع وليست كورونا التي ابعدتهم هناك مخدرات في أجسامهم".
وأكمل: "تم إيقاف فتوح وعبدالله لنهاية الموسم وطبيب النادي سيخضعهما لكشف طبي، كما تم وقف بعض المستحقات للاعبين لنهاية الموسم".
وأوضح: "وصلنا مرحلة أن اثنين لاعبين تعاطوا المخدرات قبل المباراة، تحدثت مع فتوح فرد سأمشي فرددت أنني أريد عرضًا وبعد نتيجة التحليل سأعلنه".
وأتم: "ساجتمع مع فيريرا يوم غد فلن أترك المركب لتغرق".