مصر للتأمين تختتم النصف الاول من العام المالي بمعدلات نمو غير مسبوقة

أكد عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين عن تحقيق الشركة لنتائج تطور في الاداء والنجاح في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تعكسها الأرقام والانجازات المحققة خلال النصف الأول من العام المالي حتى 2022/12/31 فقد بلغت معدلات النمو في اقساط التأمين المباشر 23% بينما نجحت الشركة في تحقيق معدلات نمو في اقساط التأمين الوارد بلغت 31 لتحقق الشركة خلال الستة أشهر الماضية اجمالي معدل نمو 24% وهو ما يعكس نجاح وتفوق الاستراتيجة التى تنتهجها الشركة والتى استطاعت بها تحقيق هذه الانجازات رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ككل.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية خلال العام المالي المنتهي في 2022/6/30 فقد بلغت صافي الأرباح المحققة مبلغ وقدره 2.738 مليار جنيه بينما بلغ إجمالي استثمارات الشركة مبلغ وقدره 39.7 مليار جنيه وحققت الشركة جملة أقساط بلغت 10.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى نجاح الشركة في تدعيم مركزها المالي وقوتها المالية كأكبر كيان تأميني في مصر يوفر حماية متميزة للعملاء مستندة على قواعد قوية من الملاءة المالية للشركة من خلال زيادة رأس المال المدفوع الى 8 مليار جنيه بدلا من 6 مليار جنيه وكذلك زيادة رأس المال المرخص به إلى 15 مليار جنيه ورأس المال المصدر لـ10 مليارات جنيه.

وأكد جودة، أن الشركة تواصل مسيرتها الناجحة في ابتكار حلول تأمينية تلبي احتياجات عملائها وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتقديم خدمة تأمينية متميزة لعملاء الشركة فقد نجحت الشركة في الانتهاء من تنفيذ وتشغيل نظام التأمين الجديد الذي تم تطبيقه على كافة افرع التأمين بهدف تحديث أنظمة التأمين الأساسية وتطوير العمليات الرئيسية و تيسير كفاءة عمليات الاكتتاب والمطالبات لتطوير الية العمل اليومية.

وأوضح أن هذا هو العهد والميثاق الذي تلتزم به الشركة منذ نشأتها في أن عملاءها على قمة أولوياتها، مضيفا أن الشركة استطاعت بكل فخر واعتزاز أن تحظى بثقة مؤسسات التصنيف العالمية فقد أكدت مؤسسات التصنيف العالمية على ثقتها في أداء شركة مصر للتأمين وقدرتها ومكانتها المتميزة فقد حصلت الشركة على تصنيف من مؤسستين عالميتين للتصنيف فقد أكدت مؤسسة A best العالمية المتخصصة في تصنيف شركات التأمين على تصنيف مصر للتأمين العالمي في 2022/2021، وحصلت الشركة على تصنيف B+ لقوة مركزها المالي وتصنيف ائتماني bbb والذي يوضح مدى قدرتها على الوفاء بكل التزاماتها مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين .Stable Outlook.

وفي وقت سابق قامت مؤسسة Fitch العالمية بتثبيت تصنيف شركة مصر للتأمين عند " egy" +AA مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو أعلى تصنيف قد تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرا لمكانتها في سوق التامين المصرى ومركز الشركة المتميز كأكبر شركة تأمين في السوق وقاعدتها الرأسمالية القوية وأدائها المالي المتميز واستراتيجية الاستثمار الرشيدة فيها.