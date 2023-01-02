أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن الفائز بجائزة لاعب الجولة الـ11 من منافسات الموسم الحالي من الدوري الممتاز، والتي انطلق التصويت عليها أمس الأربعاء.

وغردت الرابطة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" صاحب الرئات الثلاث.. لا غنى عنه في وسط الملعب.. عمرو السولية هو لاعب الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بناءً على تعليقات وردود المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

سجل السولية هدفين مع الأهلي أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد أن سدد كرة قوية في منتصف مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز، ثم نجح في إحراز الهدف الثاني له وللأحمر في الدقيقة 69 بتسديدة رأسية.