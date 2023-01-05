تحدث علي البليهي مهاجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، عن مواجهته المحتملة أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما يتواجه فريقا الهلال والنصر في المسابقات المحلية.

وأعلن نادي النصر السعودي الجمعة الماضية، تعاقده مع النجم البرتغالي رونالدو في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف.

وقال البليهي في تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس: «كريستيانو رونالدو لا يهمني، ونريد استمرار سطوتنا على البطولات في قارة آسيا».

وأضاف مدافع الهلال: «أنا لا أخشى رونالدو، وأقول له نراك قريبًا، وسيعلم من هو البليهي ما كنت في قوتي».

وأتم: «عند التفكير بالتجديد مع الهلال من عدمه، وتتذكر ما قدمه الكيان لك وما تحقق من ألقاب وإنجازات كبيرة، تقتنع أن قرار التجديد هو الأصح».