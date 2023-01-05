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وصول الوفد الألماني لحضور جنازة بنديكت

د ب أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 1:49 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 1:49 م
وصل الوفد الألماني الذي سيحضر جنازة بنديكت السادس عشر إلى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان حيث تقام مراسم الجنازة.

ويأتي على رأس الوفد الرئيس فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس، وماركوس سودر رئيس وزراء بافاريا ذات الأغلبية الكاثوليكية، وموطن رأس بنديكت.

وكان بنديكت قد أعرب عن رغبته في أن يحضر أشخاص من مسقط رأسه بافاريا.

وولد بنديكت في ماركتل في بافاريا بالقرب من الحدود مع النمسا.

وسيمثل الكنيسة الكاثوليكية الألمانية رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جورج باتسينج، وكذلك رئيس أساقفة ميونيخ، الكاردينال راينهارد ماركس، ورئيس أساقفة كولونيا، راينر ماريا وويلكي.

وتوفي بنديكت السادس عشر في الفاتيكان عشية رأس السنة الجديدة عن عمر ناهز 95 عاما.

ويرقد جثمان بنديكت السادس عشر في كنيسة القديس بطرس في روما منذ يوم الاثنين الماضي حتى يتمكن الجمهور من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

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