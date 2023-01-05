الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 120 عسكريا وإسقاط عشرات الطائرات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والفضائية دمرت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" و"سو25" فوق بلدة كراسنوجوروفكا بجمهورية دونيتسك الديمقراطية خلال يوم واحد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس.



وذكرت الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية و5 صواريخ من طراز "هيمارس" و4 صواريخ من طراز "هارم" في مناطق مختلفة بينها زمييفكا وكريمينايا وزولوتاريفكا وكريفوشيفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية ونيكولايفكا وفولنوفاخا وإيفجينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها على أن القوات المسلحة قتلت أكثر من 120 جنديا أوكرانيا ودمرت خمس قطع عسكرية بالقرب من بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكراسنوليمان.



وأضافت الدفاع الروسية في بيانها إن القوات الروسية دمرت خلال المعركة وحدات من المدفعية الأوكرانية أمريكية الصنع من طراز "إم 777" في منطقة نيكولاييف.