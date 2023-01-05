 الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 120 عسكريا وإسقاط عشرات الطائرات الأوكرانية - بوابة الشروق
الخميس 5 يناير 2023 6:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 120 عسكريا وإسقاط عشرات الطائرات الأوكرانية

د ب أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 5:05 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 5:05 م
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والفضائية دمرت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" و"سو25" فوق بلدة كراسنوجوروفكا بجمهورية دونيتسك الديمقراطية خلال يوم واحد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس.

وذكرت الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية و5 صواريخ من طراز "هيمارس" و4 صواريخ من طراز "هارم" في مناطق مختلفة بينها زمييفكا وكريمينايا وزولوتاريفكا وكريفوشيفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية ونيكولايفكا وفولنوفاخا وإيفجينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها على أن القوات المسلحة قتلت أكثر من 120 جنديا أوكرانيا ودمرت خمس قطع عسكرية بالقرب من بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكراسنوليمان.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها إن القوات الروسية دمرت خلال المعركة وحدات من المدفعية الأوكرانية أمريكية الصنع من طراز "إم 777" في منطقة نيكولاييف.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك