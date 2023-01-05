 وزيرة الخارجية الألمانية تبحث مع نظيرها البريطاني شراكة ملائمة للمستقبل - بوابة الشروق
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وزيرة الخارجية الألمانية تبحث مع نظيرها البريطاني شراكة ملائمة للمستقبل

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 5:06 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 5:06 م

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنه من المقرر أن تبحث مع نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي، سبل جعل الشراكة الثنائية ملائمة للمستقبل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي إلى أوكرانيا، وذلك بعد إعلان فرنسا اعتزامها تزويد أوكرانيا بدبابات استطلاع خفيفة.

جاء ذلك قبيل مغادرتها اليوم الخميس، إلى المملكة المتحدة ، موضحة أن هذا أول اجتماع في الحوار الاستراتيجي الألماني البريطاني لبحث شراكة المستقبل.

وتابعت بيربوك: "نريد تبادل الأفكار بشكل أوثق من أجل دعم الأوكرانيين بالأسلحة والمساعدات الشتوية ، وتوقيع عقوبات على روسيا، حتى يمكننا العيش بحرية وسلام ، موضحة أنه كلما أسرع بوتين في إدراك أن هذه الحرب محكوم عليها بالفشل، كلما كان هناك أمل في نهاية هذه الحرب".


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