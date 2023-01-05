وزيرة الخارجية الألمانية تبحث مع نظيرها البريطاني شراكة ملائمة للمستقبل

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنه من المقرر أن تبحث مع نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي، سبل جعل الشراكة الثنائية ملائمة للمستقبل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي إلى أوكرانيا، وذلك بعد إعلان فرنسا اعتزامها تزويد أوكرانيا بدبابات استطلاع خفيفة.

جاء ذلك قبيل مغادرتها اليوم الخميس، إلى المملكة المتحدة ، موضحة أن هذا أول اجتماع في الحوار الاستراتيجي الألماني البريطاني لبحث شراكة المستقبل.

وتابعت بيربوك: "نريد تبادل الأفكار بشكل أوثق من أجل دعم الأوكرانيين بالأسلحة والمساعدات الشتوية ، وتوقيع عقوبات على روسيا، حتى يمكننا العيش بحرية وسلام ، موضحة أنه كلما أسرع بوتين في إدراك أن هذه الحرب محكوم عليها بالفشل، كلما كان هناك أمل في نهاية هذه الحرب".