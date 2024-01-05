باكستان ترحل حوالي 300 مهاجر أفغاني

واصلت وزارة "الهجرة والعائدين إلى الوطن"، التابعة للحكومة المؤقتة الباكستانية، تنفيذ عمليات ترحيل للمهاجرين الأفغان، المقيمين في باكستان، كجزء من عملية مستمرة.

فقد أعلنت الوزارة، في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية أمس الخميس، عن ترحيل حوالي 299 مهاجرا أفغانيا، من باكستان، إلى وطنهم، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن هذا العدد من المهاجرين دخلوا البلاد، عبر معبر "سبين بولداك" الحدودي بولاية "قندهار"، اعتبارا من الرابع من يناير.

وقال المتحدث باسم سلطات الحدود، في معبر "سبين بولداك" أيضا إن 58 أسرة، من بينهم 299 فردا، تم إعادتها بالقوة، من خلال الحدود السابقة.

ومع قدوم فصل الشتاء في أفغانستان، زادت موجة المهاجرين الأفغان، العائدين من باكستان وإيران، بشكل كبير.

كان رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر قد أعلن في الثامن من نوفمبر العام الماضي إن نحو 250 ألف أفغاني غير قانوني غادروا باكستان منذ أن أعلنت إسلام آباد عن موعد نهائي لاقامتهم في البلاد في أكتوبر من ذلك العام.

وأضاف أن باكستان ستواصل طرد نحو 7ر1 مليون لاجئ أفغاني غير قانوني من أراضيها الرغم من الغضب العالمي.

وكانت باكستان قد بدأت في طرد الأفغان من أراضيها لتكثيف الضغط على حكام طالبان، الذين تتهمهم بالتساهل مع المسلحين الإسلاميين، الذين يتردد أنهم وراء هجمات مميتة عبر الحدود.