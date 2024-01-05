تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بشقيقه الكاتب الصحفي عماد الدين أديب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، إنه منذ يومين كان شقيقه يدير جلسة في المنتدى الاستراتيجي العربي بدبي، وسأل سؤالا وقال إنه يمكن أن يُصاب بأزمة قلبية إذا لم يعرف الإجابة.

وأضاف أن مسئولين سعوديين وإماراتيين كانوا حاضرين الجلسة، وبعد أربع دقائق فقط من الجملة، تعرض عماد لشبه أزمة قلبية.

وأشاد أديب، بدولة الإمارات، حيث كانت هناك سيارة إسعاف في المؤتمر مجهزة لهذه الحالات الطارئة، وتم نقل عماد إلى مستشفى راشد في غضون سبع دقائق.

ولفت إلى توقف قلب عماد، لمدة دقيقة كاملة، وغُلق الشريان بنسبة 100%، موجها الشكر للشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على اهتمامه بحالة عماد أديب.

ولفت إلى حرص أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي كان على زيارة شقيقه في المستشفى.

وتحدث أديب عن دور الإعلامي الساخر باسم يوسف في إنقاذ شقيقه من الموت: "يجب أن أشكر أصدقاء مصريين سخّرهم القدر إنهم يبقوا موجودين، وهذكر الاسم بالتعبير العلمي وهو الدكتور باسم يوسف لأنه طبيب في الأصل".

وأضاف أن يوسف أجرى إسعافات أولية لشقيقه، واصفا ما جرى بأنه ينم عن جدعنة المصريين.

وتابع: "بشكر كل الناس اللي اهتموا بأخويا، وهو محاط بالعائلة بأكلمها هناك، وبشكر كل الناس اللي اتصلت واطمأنت".

وعاد للحديث عن باسم يوسف، قائلا: "علاقتي أنا وباسم ليست جيدة لكن أكن له كل الاحترام على اللي عمله".