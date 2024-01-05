قال البنك المركزي المصري، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 ملیون دولار، مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022-2023.

أوضح المركزي، في تقرير له اليوم الجمعة، أن العجز في حساب المعاملات الجارية سجل تحسنا بمعدل 12.1%، ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 12.7%، ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار، وارتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار؛ نظرا للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية.