 ميزان المدفوعات المصري يحقق فائضا كليا بقيمة 228.8 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023-2024 - بوابة الشروق
الجمعة 5 يناير 2024 7:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ميزان المدفوعات المصري يحقق فائضا كليا بقيمة 228.8 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023-2024


نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 7:18 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 7:18 م

قال البنك المركزي المصري، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 ملیون دولار، مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022-2023.

أوضح المركزي، في تقرير له اليوم الجمعة، أن العجز في حساب المعاملات الجارية سجل تحسنا بمعدل 12.1%، ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 12.7%، ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار، وارتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار؛ نظرا للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك