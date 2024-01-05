شعبة الأجهزة الكهربائية: زيادات الأسعار الأخيرة عشوائية وتخطت الحدود المتوقعة

وصف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، الزيادة الأخيرة في الأسعار بنسبة 15% بالعشوائية، لعدم قدرة المواطنين على تحمل هذه الزيادات بالوقت الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أن زيادة الأسعار التي لحقت بالأجهزة الكهربائية، اتخذت منحنى مرتفعا للغاية، وتخطت بذلك الحدود المتوقعة، مشددا على وجود بعض السلوكيات العشوائية التي يتبعها المصنعين والتجار، أدت أيضا لزيادة في الأسعار.

ولفت إلى أن شركات الأجهزة الكهربائية الكبرى، وردت للسلاسل التجارية الكبرى، كميات ضخمة من الأجهزة، معتبرا أن هذا الأمر خلق «سوق سوداء»، وأعطى لهذه السلاسل حق احتكار دون باقي التجار.

وأشار إلى أن الأجهزة الكهربائية المصنعة المحلية قليلة جدا، نظرا لوجود ماركات عالمية على مستوى عال من الكفاءة في مصر، مشددا على أن المسئولية مشتركة بين المصنع والتاجر فيما يخص تحديد متوسط الأرباح، ولا بد من السيطرة على هذه الزيادات.

وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح مصنعين للأجهزة الكهربائية كاملة لماركات عالمية، بعد حصولهما على الرخصة الذهبية، مشددا على أن إنتاجهما سيصبح متاحا في الربع الأولى من العام الحالي، ومن ثم تحقيق نوع من استقرار الأسعار في السوق.

وأكد أن اضطراب الأسعار مجرد أزمة وستنتهي في القريب، متابعا: «خلال الـ5 أو 6 شهور الجايين الناس هتحس بفرق».