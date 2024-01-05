محمد شوقي يكشف تفاصيل إقناع كيروش بعبد المنعم

كشف محمد شوقي مدرب منتخب مصر السابق كواليس انضمام محمد عبد المنعم مدافع الأهلي لأول مرة لقائمة الفراعنة في وجود كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأسبق.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: "عندما كنت مدربًا مع المنتخب الأولمبي تعرفت على محمد عبد المنعم، ورأيت امكانياته الكبيرة، وسرعته في التطور وأنه بإمكانه أن يكون في أفضل الأندية".

وتابع مدرب المنتخب السابق: "رغم تطور عبد المنعم الكبيرة هو بإمكانه التطور، لديه عقلية تستطيع تحمل كل الضغوط، وبفضل إمكانياته الكبيرة قمت بتجميع فيديو له وقمت بإرساله لكيروش".

وواصل شوقي حديثه: "كيروش بعد مشاهدته للفيديو، اتصل بي وقال أننا سنسافر إلى الإسكندرية لمشاهدة عبد المنعم، وبالفعل قمنا بذلك وأشاد بشكل كبير بإمكانيات اللاعب".

وأشار إلى: "تم ضم عبد المنعم لقائمة المنتخب في البطولة العربية، وكان كل مباراة يظهر بشكل أفضل إلى أن أثبت نفسه، وأصبح أساسيًا مع المنتخب".