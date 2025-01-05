الاحتلال يفرج عن طبيب أردني اعتقل أثناء عبوره للمشاركة في مهمة إغاثية بغزة

أعلن الأردن، اليوم الأحد، الإفراج عن الطبيب الأردني عبد الله البلوي الذي اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلية في ديسمبر الماضي، أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، في بيان، إنه جرى الإفراج اليوم الأحد عن الطبيب عبد الله سلامة أبو ملال البلوي، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال في أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، بأن جهودا دبلوماسية مكثفة بذلتها الوزارة من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، منذ لحظة الاعتقال إلى أن تم تأمين الإفراج عن الطبيب واستلامه قبل قليل عبر القنوات الدبلوماسية من خلال جسر الشيخ حسين، وبحضور مندوب السفارة، حيث سيصار إلى تسليمه لذويه على الفور.

وأضاف أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية تابعا القضية بشكل يومي، وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي رفض المملكة للتهم التي وُجّهت بحق الطبيب الأردني، والمطالبة بضرورة الإفراج عنه وضمان عودته إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الوزارة أنها حرصت على التواصل المستمر مع عائلة الطبيب منذ لحظة الاعتقال وإبلاغهم بكل المستجدات المتعلقة بقضيته، وكذلك التنسيق المستمر مع المحامي الذي عيّن للدفاع عن الطبيب البلوي.

وشددت الخارجية على أنها مستمرة في جهودها لحماية حقوق المواطنين الأردنيين وضمان سلامتهم في مختلف الظروف.

يذكر أن مجموعة من الأطباء الأردنيين يشاركون ضمن حملات دولية لإغاثة أهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكتوبر 2023.