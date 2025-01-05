مدرب شباب بلوزداد: أتوقع تأهل الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تحدث عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، عن حظوظ فريقه والأهلي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز فريق أورلاندو بايرتس على ستاد أبيدجان وتصدره المجموعة.

وقال عبد القادر عمراني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية عبر إذاعة ميجا إف إم: "المباريات القادمة في دوري أبطال إفريقيا مباريات كؤوس، وكل فريق سيحاول التأهل إلى الدور المقبل".

وأضاف: "بالتأكيد الأهلي سيتمكن من التأهل عن هذه المجموعة، لكن مهمتنا ستكون أصعب، وما يهمنا ألا نخسر حتى تبقى حظوظنا في التأهل قائمة حتى الوقت الأخيرة".

وأكمل: "إيقاف سلسلة اللاهزيمة إفريقيًا للأهلي؟ لا تعني لي هزيمة الأهلي حتى شيء، وهذا لا ينقص من قيمة الفريق واللاعبين، وكان الأهم بالنسبة لي الفوز بالنقاط الثلاثة، وليس كسر الرقم القياسي للأحمر، والفريق قادر على الفوز في المباريات المقبلة".

وأتم عبد القادر عمراني تصريحاته قائلًا: "وسام أبو علي كان خطيرا في مباراة الذهاب، لكن أوقفنا الخطورة في لقاء الإياب بالجزائر".