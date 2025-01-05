رئيس جامعة المنيا يستقبل مفتي الجمهورية ويشيد بالدور الرائد لدار الإفتاء المصرية

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خلال زيارته للجامعة لمناقشة رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم.

وخلال اللقاء، رحب رئيس الجامعة بالمفتي مقدمًا شرحًا مبسطًا عن الجامعة وما شاهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية، والتي تعد من أعرق المؤسسات الدينية وتعد في طليعة المؤسسات الإسلامية في مصر والعالم العربي، حيث تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام الوسطية على مر العصور.

من جانبه، أعرب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، عن سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الاستقبال، مؤكداً دور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنيًا للجامعة وقيادتها كل التوفيق والتقدم.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور عصام فرحات درع الجامعة لفضيلة المفتي تقديرا لجهودة وعطائه الفقهي والعلمي الثري.

يشار إلى أن الدكتور نظير عياد ناقش رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عمرو عبدالرحمن حسن بعنوان "الإلهيات والنبوات في العهد القديم وموقف ابن حزم منها".