النمساويون المحافظون منفتحون على محادثات تشكيل ائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف

قال كريستيان شتوكر، زعيم حزب الشعب النمساوي الجديد، اليوم الأحد، إن الحزب مستعد للدخول في مفاوضات مع حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف بشأن تشكيل ائتلاف حكومي.

وأضاف شتوكر، الذي تم تعيينه حديثا خلفا للمستشار كارل نيهامر زعيما للحزب، إن حزب الشعب النمساوي يرغب في إجراء مثل هذه المناقشات إذا تمت دعوته لذلك.

وأعلن نيهامر استقالته أمس السبت عقب انهيار محادثات الائتلاف السابقة.

وقال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بعد ظهر الأحد، إنه سيجري محادثات مع زعيم حزب الحرية النمساوي، هربرت كيكل يوم الإثنين بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وأشار فان دير بيلين، إلى انطباعه أن الأصوات داخل حزب الشعب النمساوي، التي كانت تستبعد التعاون مع كيكل أصبحت أكثر هدوءا بشكل ملحوظ.

وكان نيهامر قد استبعد باستمرار العمل مع كيكل وحزب الحرية النمساوي. وقال الرئيس: "يعني هذا بدوره أن طريقا جديدا قد يُفتح."

وبرز حزب الحرية النمساوي كأكبر حزب بعد الانتخابات البرلمانية أواخر سبتمبر الماضي.

وحاول حزب الشعب النمساوي تشكيل ائتلاف مع أحزاب الوسط، مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي وحزب الليبراليين. وكان الهدف من ذلك هو إبقاء الشعبويين اليمينيين خارج السلطة.

لكن مفاوضات الائتلاف فشلت، ومع ذلك حافظ نيهامر على معارضته لتشكيل حكومة مع حزب الحرية النمساوي. ومن ناحية أخرى، فضّلت بعض العناصر داخل الحزب، التي تركز على القضايا الاقتصادية، التعاون مع الحزب اليميني المتطرف.