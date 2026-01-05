الحصر العددي لدائرة بندر ومركز أسيوط يظهر تفوق مرشح مستقبل وطن ومرشحين مستقلين

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة بندر ومركز أسيوط أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، حيث أظهرت النتائج تفوق مرشح حزب مستقبل وطن ومرشحين مستقلين، وخسارة مرشح حزب الجبهة الوطنية.

وأظهرت المؤشرات الأولية وفقًا للحصر العددي:

محمد حمدي دسوقي (حزب مستقبل وطن): 65,040 صوتًا

علاء الدين محمد سليمان (مستقل): 48,483 صوتًا

علاء محمود عبدالغني، المعروف بـ صابر عبدالغني (مستقل): 35,069 صوتًا

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 695,349 ناخبًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 84,882 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 80,632 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 4,250 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح السبت ولمدة يومين، أعقبها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا في اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية الانتخابات الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا، على 49 مقعدًا.