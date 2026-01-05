مؤشرات أولية: المستقلون يحصدون 21 مقعدًا والأحزاب 28 في آخر جولات انتخابات النواب

«مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري» يحققان العلامة الكاملة في الجولة الأخيرة.. و«حماة الوطن» يفوز بـ5 مقاعد.. و«الجبهة الوطنية» يفوز بمقعد ويخسر آخر.. والمعارضة تعزز مواقعها بفوز «المصري الديمقراطي» بأول مقعدين فرديَّين.. و«النور» يرفع رصيده إلى 6 مقاعد.. و«الوفد» يخسر مقعدين

محمد الكميلي

أظهرت المؤشرات الأولية في جولة الإعادة بـ27 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب عددًا من المفاجآت، بعدما تنافس في هذه الجولة 98 مرشحًا على 49 مقعدًا في 10 محافظات.

وفي الوقت الذي حقق فيه مرشحو الأحزاب في الجولة الأخيرة من الانتخابات 28 مقعدًا من أصل 37 مرشحًا حزبيًا، حصد المستقلون 21 مقعدًا من أصل 61 مرشحًا.

وبحسب الحصر العددي المعلن من اللجان العامة لفرز الأصوات، تصدّر حزب مستقبل وطن قائمة الأحزاب المشاركة محققًا العلامة الكاملة، بعدما خاض الجولة بـ16 مرشحًا فازوا جميعًا. وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بحصوله على 5 مقاعد من أصل 10 مرشحين دفع بهم في هذه الجولة، فيما حلّ حزب الشعب الجمهوري ثالثًا محققًا العلامة الكاملة أيضًا، بفوز مرشحيه الثلاثة الذين خاضوا الجولة. وحصد حزب الجبهة الوطنية مقعدًا واحدًا في هذه الجولة، مقابل خسارة مقعد آخر.

وتعزّز موقع المعارضة في البرلمان المقبل بعد فوز الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمقعدين في هذه الجولة – بحسب الحصر العددي – ليحصد بذلك أول مقعدين له عبر النظام الفردي، ويرفع رصيده إلى 11 مقعدًا في مجلس النواب المقبل، بواقع 9 مقاعد عبر القائمة ومقعدين بالنظام الفردي.

ففي الدائرة الأولى «أول أسوان»، فاز مدحت الركابي، مرشح الحزب، بـ14,628 صوتًا، مقابل 11,778 صوتًا لمنافسه شرعي صالح، مرشح حزب حماة الوطن. وفي الدائرة الثالثة «مغاغة» بالمنيا، تقدّم أيضًا مرشح الحزب حسين غيتة بـ76,237 صوتًا.

وبهذه النتيجة، يتساوى إجمالي رصيد مقاعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع حزب العدل، الذي حصل على 8 مقاعد بالقائمة و3 مقاعد بالنظام الفردي، وهو ما يعزّز موقع المعارضة تحت قبة المجلس القادم.

كما فاز مرشح حزب النور، حمادة سليمان، بمقعد واحد بعد حصوله على 95,682 صوتًا، ليرتفع رصيد الحزب إلى 6 مقاعد، حصل عليها جميعًا عبر النظام الفردي.

أما حزب الوفد، فقد خسر مرشحيه الاثنين في هذه الجولة، ليتجمّد رصيده عند 10 مقاعد، بواقع 8 مقاعد عبر القائمة الوطنية من أجل مصر ومقعدين بالنظام الفردي، فيما خسر حزب الإصلاح والتنمية مقعده في هذه الجولة.

وعلى صعيد المؤشرات الأولية لنتائج دوائر الجيزة، ففي الدائرة الثالثة «البدرشين»، جرت جولة الإعادة بين مرشحين مستقلين على مقعد واحد، وأسفرت – وفقًا للحصر العددي – عن فوز أبو بكر علي أبو بكر غريب بعد حصوله على 39,144 صوتًا، فيما خسر منافسه المستقل محمود سيد أبو زيد، الذي حصل على 29,030 صوتًا.

وفي الدائرة السادسة «بولاق الدكرور»، تقدّم حسام المندوه، مرشح حزب مستقبل وطن، بحصوله على 25,304 أصوات، مقابل 21,728 صوتًا لمنافسه عربي زيادة، مرشح حزب حماة الوطن.

أما الدائرة السابعة «العمرانية»، فشهدت جولة إعادة بين أربعة مرشحين على مقعدين، وفاز المرشح المستقل محمد علي عبد الحميد بـ13,310 أصوات، وجرجس لاوندي (مستقل) بـ10,554 صوتًا، بينما خسر محمود لملوم، مرشح حزب حماة الوطن، بـ7,523 صوتًا، وسيد زغلول (مستقل) بـ9,795 صوتًا.

وفي الدائرة التاسعة «الهرم»، جرت الإعادة بين أربعة مرشحين على مقعدين، فاز كل من محمد سلطان، مرشح حزب مستقبل وطن، بـ12,241 صوتًا، ووسيم كمال عثمان، مرشح حزب الجبهة الوطنية، بـ11,292 صوتًا، بينما خسر المرشح المستقل عبد الفتاح خطاب بـ9,023 صوتًا، وأحمد غفرة الجابري (مستقل) بـ9,680 صوتًا.

وفي الدائرة الثانية عشرة «منشأة القناطر»، تنافس ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد، فاز بها كل من علي سماح، مرشح حزب مستقبل وطن، بـ54,254 صوتًا، ومجدي الطويل، مرشح حزب حماة الوطن، بـ52,131 صوتًا، وطارق الطويل، مرشح حزب الشعب الجمهوري، بـ50,699 صوتًا، بينما خسر المرشحون المستقلون محمد الديب بـ36,353 صوتًا، ومحمد عبود بـ34,709 أصوات، وناصر مقلد بـ30,550 صوتًا.