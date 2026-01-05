واشنطن بوست: سبب غضب ترامب من المعارضة الفنزويلية جائزة نوبل

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض دعم المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو في سعيها لرئاسة فنزويلا بسبب عدم تنازلها له عن جائزة نوبل للسلام.





وبحسب مصدرين مقربين من البيت الأبيض، فإن عدم اهتمام ترامب بمساعدة ماشادو يعود لقرارها قبول الجائزة. وأوضح أحد المصادر أن قبولها الجائزة يعد أكبر خطا ارتكبته في نظر ترامب، على الرغم من أنها أهدتها إليه. وذكر المصدر أن ماشادو لو رفضت الجائزة وأصرت على أنها تخص ترامب، لكانت اليوم على الأرجح رئيسة لفنزويلا.

يذكر أن جائزة نوبل للسلام لعام 2025 قد منحت لماشادو تقديرا لجهودها المزعومة في دعم الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي.

وتأتي هذه المعلومات في سياق متصل بالأحداث الأخيرة في فنزويلا، حيث شنت الولايات المتحدة في الثالث من يناير ضربة عسكرية أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيلا فلوريس وإخراجهما إلى نيويورك.

وقد أعلن ترامب أن مادورو وفلوريس سيحالان للمحاكمة بتهم تتعلق بما أسماه "إرهاب المخدرات" وتمثيلهما تهديدا للأمن الأمريكي.



وردا على هذه الخطوة، طالبت الحكومة الفنزويلية بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، بينما عهدت المحكمة العليا في البلاد بمهام الرئاسة مؤقتا إلى نائبة الرئيس دلسي رودريغيز.

على الصعيد الدولي، أبدت روسيا تضامنها مع الشعب الفنزويلي وطالبت بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته ومنع تصعيد الأزمة.

كما حذت الصين حذو موسكو في دعوتها للإفراج عنهما، ووصفت تصرفات واشنطن بأنها مخالفة للقانون الدولي. من جهتها، انتقدت كوريا الشمالية عبر وزارة خارجيتها الإجراءات الأمريكية أيضا.