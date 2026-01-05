شن جيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف لمبان سكنية شرقي مدينة خان يونس ضمن المناطق التي يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارتين على مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بينما نفذ الجيش عمليات نسف لمبان سكنية في ذات المنطقة التي يسيطر عليها بموجب الاتفاق.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك تزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الجيش في جنوبي وشرقي المدينة ذاتها.

وفي حدث منفصل، شنت مقاتلات إسرائيلية 3 غارات جوية على مدينة رفح جنوبي القطاع، والخاضعة بأكملها تحت سيطرة الجيش وفق الاتفاق.

إلى جانب ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، وشرقي مدينة غزة، ضمن مناطق سيطرة الجيش.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الخروقات الإسرائيلية الجديدة.

هذه التطورات، جاءت غداة تأكيد حركة "حماس" أن إسرائيل توسع من خروقاتها للاتفاق عبر تصعيد "عمليات قتل المواطنين المدنيين الأبرياء، وإزاحة الخط الأصفر في خان يونس جنوب القطاع، ما يعني مزيدا من التهجير".

ويفصل "الخط الأصفر" الذي نص عليه الاتفاق، بين مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي، والبالغة أكثر من 50 بالمئة من مساحة قطاع غزة شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

وقال متحدث الحركة حازم قاسم في بيان، إن الجيش صعّد أيضا وبشكل كبير من عمليات نسف المنازل في النصف الشرقي من قطاع غزة، في مواصلة لـ"عمليات الإبادة العمرانية وتحقيق تطهير عرقي مكتمل الأركان".