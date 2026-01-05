الحصر العددي لدائرة أول أسوان يظهر تفوق مدحت ركابي على منافسه شرعي صالح

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة محافظة أسوان، التي يتنافس فيها مرشحان على مقعد واحد، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق مدحت ركابي من حزب المصري الديمقراطي، حيث حصل على 14,628 صوتًا، مقابل حصول شرعي صالح من حزب حماة وطن على 10,778 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 421,851 مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 26,161 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 25,406 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 755 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 9 مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار يومين داخل مصر، أعقبها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا في اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية الانتخابات الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا، على 49 مقعدًا.