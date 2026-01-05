قام فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل بدر 2».

جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.

وخلال الزيارة، تفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها للأعداد المقيمة بها، وخلوها مما قد ينتهك الخصوصية.

كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء حول أوضاعهم المعيشية، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، دون إبداء أية شكاوى.

وشملت الزيارة الاطلاع على المركز الطبي الملحق بالمركز، والوقوف على انتظام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء المترددين عليه، فضلًا عن معاينة مناطق التريض، وأماكن الزيارة مع مراجعة دفاترها، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، والحضانة.

وفي ختام الزيارة، عاين فريق النيابة العامة أماكن إعداد الطعام، للتحقق من صلاحية الأغذية واستيفائها للاشتراطات الصحية المقررة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش الدورية على أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، تعزيزًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وإعمالًا لاختصاصها في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، مع رصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.