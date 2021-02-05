كشف ملابسات سحل سيدة وابنها بمنطقة الطالبية بالجيزة

كشف أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى، بشأن سحل سيدة وابنها بمنطقة الطالبية بالجيزة.

وتبين وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بين كلا من طرف أول (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم)، وطرف ثانى (ربتى منزل، ومالك شركة، مقيمين بدائرة القسم).

وتبلغ من الطرف الأول بتضررها من الطرف الثانى لتعديهم عليها بالضرب محدثين إصابتها (بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم) بسبب حدوث مشادة كلامية بينها وبين إحدى ربتى المنزل من الطرف الثانى، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى الطرف الثانى، وذلك لوجود خلافات سابقة بين الطرف الأول وربة المنزل الأخرى من الطرف الثانى على العقار سكن الطرف الأول والذى آل إليهما وآخرين بالميراث، وتدخل مالك الشركة لشرائه، إلا أن الطرف الأول رفضت.

وكان في وقت لاحق تبلغ من إحدى ربتى المنزل من الطرف الثانى بتضررها من الطرف الأول لتعديها عليها بالسب ووضع كاميرة مراقبة موجهة إلى الشقة سكنها.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من الطرف الثانى وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.