البابا فرانسيس يعود إلى الفاتيكان مع انتهاء زيارة إلى إفريقيا استمرت ستة أيام

من المقرر أن يعود البابا فرانسيس إلى الفاتيكان في وقت لاحق اليوم الأحد بعد زيارته، التي استمرت ستة أيام إلى الكونغو وجنوب السودان.

وقبل مغادرته جوبا، يعتزم فرانسيس إقامة قداس في عاصمة جنوب السودان صباح اليوم الأحد.

وخلال الرحلة، حث البابا المواطنين والسياسيين في جنوب السودان، المنكوبة بالصراع المسلح، على الصلاة من أجل السلام.

ورافق ودعم فرانسيس اثنان من قادة الكنيسة البروتستانتية من بريطانيا القوة الاستعمارية السابقة وهما: رئيس أساقفة كانتربري ورئيس الكنيسة الأنجليكانية جاستن ويلبي ومشرف كنيسة اسكتلندا إيان جرينشيلدز.

ويعتزم ويلبي وجرينشيلدز العودة إلى روما مع فرنسيس، الذي من المقرر أن يصل روما في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الأحد.