هنأت الإعلامية لميس الحديدي؛ النادي الأهلي بفوزه على نادي سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية؛ بهدف نظيف للاعبه محمد مجدي قفشة وذلك ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ووصفت لميس الحديدي خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أداء النادي الأهلي خلال مجريات الشوط الأول؛ بالغريب والمرتبك والسيئ على حد وصفها، وذلك قياسا بالمباراة السابقة أمام أوكلاند سيتي، مؤكدة أن تغييرات المدرب السويسري مارسيل كولر مع بداية الشوط الثاني؛ ساهمت على استعادة الاستحواذ وإحراز الهدف الوحيد في الدقيقة 87 من المباراة.

وعن صعود الأهلي بفوز اليوم إلى الدور نصف النهائي؛ لمقابلة بطل القارة العجوز نادي ريال مدريد الأسباني مضيفة: «نحن نقترب مرة أخرى من الميدالية البرونزية، لأن مقابلة الريال موضوع مش سهل، ولدينا أمل في إحرازها مرة أخرى».

ووصفت مشوار النادي الأهلي في البطولة بالجيد، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إجراء المدرب السويسري تعديلات على بعض الخطوط، معقبة «اللي حصل اليوم؛ لم يكن من المفترض أن يقع، في ظل توقف النادي عن خوض المباريات الرسمية، بالإضافة إلى أن أندية أمريكا ليست الأفضل».