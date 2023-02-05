 السعودية تحذر من تسمية أي مرفق بأسماء أحد ملوك المملكة وولي العهد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تحذر من تسمية أي مرفق بأسماء أحد ملوك المملكة وولي العهد

علم السعودية
علم السعودية

نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 8:39 ص | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 8:39 ص

 حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية من تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة، إضافة إلى ولي العهد أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة، إلا بعد موافقة "ملكية".

وطرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية استطلاعاً لمشروع قانون قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، يهدف إلى تحديد مدلول أسماء المرافق العامة ونطاقها، وتحديد الأحكام العامة والخاصة التي يتم تطبيقها على أسماء المرافق العامة، بحسب ما نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد.

وحذرت مواد المشروع من استخدام أسماء المقدسات، مع جواز للجهات الحكومية توقيع عقود رعاية لحقوق تسمية المرافق العامة لفترة زمنية محددة، كما لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء الله الحسنى باستثناء بعضها، ولا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك المملكة أو ولي العهد أو رؤساء الدول الصديقة والشقيقة إلا بعد موافقة المقام السامي.

وشددت مواد المشروع، أنه يجب على كل وزارة وجهة حكومية، التأكد من سلامة صاحب الاسم من الغلو الديني والتطرف المذهبي، إضافة للتوجهات الفكرية أو السياسية أو الانتماءات الحزبية أو القضايا الجنائية أو أي مشاركات أو دعم لأفكار تتعارض مع الدين والوطن.


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