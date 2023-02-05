محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألفا و213 طالبا وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين على 50% فأكثر 88.02%

وأشار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى اعتماد المحافظ أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر92.5% بإجمالي 2038 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر في الشهادة الإعدادية للصم 97.7% من إجمالي 48 طالبا تقدموا للامتحانات، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% من إجمالي 13 طالبا تقدموا للامتحانات.

وتقدم محافظ الغربية بأصدق التهاني لأبناء المحافظة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني، موجها الشكر لرجال التربية والتعليم، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الغربية.