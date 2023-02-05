نصح هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشراء الذهب في الفترة الحالية؛ لأنها تشهد انخفاضًا في سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «شروق الشمس»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، صباح الأحد، إن «الذهب ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد»، موضحًا أن الفترات التي تشهد انخفاضًا في أسعار المعدن الأصفر، مناسبة للشراء.

وأوضح أن سعر الأوقية انخفض إلى 1870 دولار، بعد عمليات البيع للذهب وجني الأرباح على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الأمر انعكس على السوق المحلي.

ولفت رئيس شعبة الذهب، إلى أن أسعار الذهب شهدت استقرارًا في الفترة الماضية؛ بسبب استقرار سعر الدولار، قائلًا إن انخفاض سعر الأوقية عالميًا، أدى إلى انخفاض السعر في السوق المحلي بنفس النسبة.

ونفى إمكانية تحديد استمرار هذا الانخفاض من عدمه في الفترة المقبلة، قائلًا إن هناك 3 عوامل تتحكم في أسعار الذهب وهي: السعر في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار، والعرض والطلب على المستوى المحلي.

واستقرت صباح اليوم، أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ، بعد أدنى مستوى خلال أسبوع؛ لتستقر في تداولات سوق الصاغة، بالتزامن مع إغلاق بورصة المعادن الدولية على هبوط عنيف في سعر أوقية الذهب في آخر تداولاتها.

وتكبدت أوقية الذهب بالبورصة العالمية خسائر قاربت 90 دولارا الأسبوع الماضي، وهو ما أثر على المعدن الأصفر محليا، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية في الوجهين البحري والقبلي نحو 1710 جنيهات.



