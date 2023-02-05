وزير الخارجية الروسي يصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن وفدًا حكوميًا روسيًا برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيصل إلى بغداد اليوم الأحد، في زيارة رسمية.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن جدول الأعمال يتضمن لقاء «لافروف» نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم غد الاثنين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث.

وأضاف أن «الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه، وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي؛ في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي، لاسيما ما يتعلق بملفات الطاقة».

وأشار إلى أن «الجانبين سيبحثان جملة من القضايا والملفات، تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية وأهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات»، قائلًا إن «العلاقة مع الجانب الروسي أساسية واستراتيجية متعددة المصالح».

ولفت إلى أن «الخارجية العراقية، وعملاً بالدبلوماسية الاقتصادية وتعزيزًا لدور العراق في تنسيق التفاعلات الإقليمية والدولية، وفي ظل زيارات تشهدها العاصمة العراقية بغداد، تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز كل ذلك، وتؤكد طبيعة تطوير العلاقات الأساسية والمهمة في مختلف الجوانب التي شهدت إبرام اتفاقيات مذكرات تفاهم مع الجانب الروسي».

وأوضح أن «الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسيًا اقتصاديًا استثماريًا، ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات»، موضحا أن «الوفد يضم إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية والتي ستكون حاضرة في اللقاءات».

وأكد أن «الزيارة تأتي لبحث أهم التطورات على مستوى المنطقة، واستشراف الرؤى المشتركة، وإيجاد مقاربات أساسية بين بغداد وموسكو حول أهم التحديات التي ينبغي العمل عليها بشكل مشترك، فضلاً عن تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وأهم الملفات التي تحتاج الى تقارب في الرؤى ومواقف بالمستويين الإقليمي والدولي».