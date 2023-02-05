الصين: إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد مبالغة واضحة في رد الفعل

انتقدت بكين واشنطن في أعقاب إسقاطها لمنطاد صيني يشتبه مسؤولون في أنه بالون مراقبة فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، ووصفت الخطوة بأنها "مبالغة واضحة في رد الفعل".

وأكد وزير الدفاع الأمريكى لويد اوستن يوم السبت أن الجيش الامريكى أسقط "منطاد مراقبة على ارتفاع شاهق تم إطلاقه وينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية" فى المجال الجوى الأمريكى قبالة سواحل ساوث كارولينا.

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين اليوم الأحد عن "استياء الصين الشديد" من "استخدام القوة" في إسقاط الجسم الطائر.

وجدد المتحدث رفض بكين مزاعم واشنطن بالتجسس، مشيرا إلى أن المنطاد طائرة "مدنية" انحرفت عن مسارها بسبب "قوة قاهرة".

وقال المتحدث الصيني إن "المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ذكر أيضا أن البالون لن يشكل تهديدا عسكريا أو شخصيا للأفراد العاملين على الأرض". وأضاف أنه "فى ظل هذه الملابسات، تصر الولايات المتحدة على استخدام القوة، ومن الواضح أنها تبالغ فى رد فعلها وتنتهك بشكل خطير الممارسات الدولية".

وتابع أن "الصين ستلتزم بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالحق في القيام بمزيد من ردود الفعل الضرورية".

وأعلن البنتاجون لأول مرة عن وجود منطاد المراقبة المشتبه به يوم الخميس الماضي، حيث حلق فوق ولاية مونتانا، والتي يخزن بها 150 صاروخا باليستيا عابرا للقارات مزودين برؤوس حربية نووية في قاعدة عسكرية في الشمال، وفقا لتقرير.

وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة زيارته المقررة لبكين، والتي كانت مقررة اليوم الأحد، ووصف اقتحام "منطاد المراقبة" المجال الجوي الأمريكي بأنه "غير مقبول" و"غير مسؤول".