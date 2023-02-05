نفى المخرج جمال عبد الحميد، التصريحات المنسوبة إليه بتوجيه الإساءة للفنان عادل إمام خلال مشاركته في ندوة بمعرض الكتاب، متابعا: "ما نسب إليا من تصريحات عن عادل إمام ليس صحيح وعندي تسجيل للندوة في معرض الكتاب والندوة كانت عن صلاح جاهين".

وأضاف "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة " المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن التصريحات المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة، متابعا: "أنا لا اذكر الممثلين العظام في تاريخ السينما المصرية غير بكل الخير والحب، وأنا اعشق المواهب في مصر اللي راحت واللي لسه موجودة".

وأكد المخرج جمال عبد الحميد، أنه تجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان عادل إمام، موضحا أنه لا يمكن أن يذكر الزعيم بتصريحات سلبية.

واختتم: "عادل أمام موهبة عظيمة وأحد أهم الكوميديانات في تاريخ مصر والعرب، وكل ما قلته أنا بحب رياض الخولي وكان عامل دور هايل في فيلم طيور الظلام

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية تصريح على لسان المخرج جمال عبد الحميد، قال فيه: رياض الخولي عمل فيلم اسمه طيور الظلام وشارك في بطولته مع عادل إمام، وكان هايل أكتر من عادل إمام" عادل إمام رفض إن رياض الخولي يشتغل في أي عمل بعد طيور الظلام، وبقى يقول ما يشتغلش وقعد رياض في البيت سنة كاملة.