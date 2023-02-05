أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إلغاء امتحان طالب بالصف الثاني الزراعي بمدرسة فوكة الثانوية الفنية الزراعية، ويعتبر راسبا؛ بعدما ضبط في أثناء تصوير ونشر امتحان مادة الاقتصاد الزراعي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن نتائج التحقيق في واقعة الغش تضمنت مجازاة اثنين من معلمي المدرسة بخصم 3 أيام من راتبهما؛ للإهمال في أعمال الملاحظة باللجنة، مما ترتب عليه تصوير الطالب ونشر الامتحان.

وأكد أنه عقب إحالة الواقعة للتحقيق قامت الشؤون القانونية بإدارة الضبعة التعليمية بإعمال شؤونها، والتحقيق الفوري مع الطالب وملاحظي اللجنة، وجاءت نتيجة التحقيق بما تم ذكره في البيان الإعلامي؛ وفقا للوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والخاصة بالآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الامتحانات.