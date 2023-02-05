محافظ بورسعيد يتابع الاستعداد لمسابقة القرآن العالمية

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرٱن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة لعام 2023.

تنطلق المسابقة في 17 فبراير الجاري، وتحمل اسم الشيخ المبتهل نصر الدين طوبار، بحضور اللواء محمد التايب مستشار المحافظة للعلاقات العامة والإعلام، واللواء أيمن جمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعادل المصيلحي المشرف العام على المسابقة والمتحدث الإعلامي للمحافظة، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد وممثلي الشركة المختصة بتنفيذ العمل الفني للمسابقة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول كافة الترتيبات والتنسيقات الخاصة بالبدء في إقامة المسابقة على أرض بورسعيد، حيث أكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الإدارية للمسابقة.

وجار الاستعداد لاستقبال ضيوف المسابقة، والتي تضم ٦٥ متسابقا من ٤٦ دولة حول العالم.

وشهد المحافظ، عرضا تقديميا حول مقترح تنفيذ الحفل الخاص بافتتاح المسابقة، كما تم استعراض تفاصيل العرض الفني للمدخل والترتيبات والعروض الفنية الخاصة بالدول المشاركة في للمسابقة.

وأكد المحافظ، على أهمية تنفيذ المسابقة وحفل الافتتاح وحفل الختام على أعلى مستوى؛ نظرا لأهمية المسابقة الدينية في المقام الأول، فضلا عن أنها تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام دول العالم.

كما شدد المحافظ على أن تعكس احتفالية افتتاح المسابقة الطابع الديني والتراثي والمزج بيت الأداء القديم والحديث ف الابتهالات والعروض الدينية المقدمة خلال حفل افتتاح المسابقة.

وذكر المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيقات التي تضمن نجاح سير المسابقة على أرض بورسعيد، مشيرا إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية.

ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المسابقة وسرعة الانتهاء من كافة الترتيبات الخاضة بإقامة حفل افتتاح المسابقة، مؤكدا على أهمية الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها في جميع وسائل الإعلام.

وأشاد بجهود القائمين على المسابقة والتى نجحت محافظة بورسعيد في إقامتها على مدار الخمس سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستوى المحلي والدولي.