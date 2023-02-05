رئيس وزراء رومانيا: مصر تعتبر أول مقصد للتجارة الرومانية في كل إفريقيا

أكد نيكولاي تشيوكا رئيس وزراء رومانيا، أن مصر تعتبر أول مقصد للتجارة الرومانية في كل أفريقيا.

وقال تشوكا -في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الروماني المنعقد في القاهرة- إنه لشرف عظيم لي أن أوجه كلمتي هنا في منتدى الأعمال المصري الروماني، خاصة وأن العلاقات بين مصر ورومانيا واعدة وفي أفضل حالاتها.

وأوضح أن رومانيا قامت بدعم اقتصادها والذي نمى 8 أضعاف منذ عام 2020 ، لافتا إلى أنه وبالرغم من الظروف التي نواجهها فإن الاستثمارات الحكومية الضخمة بلغت 3 مليارات يورو العام الماضي.

وأشار إلى أن أكثر من 11 مليار دولار من التمويلات الأوروبية قامت بتعزيز البنية التحتية وفتح فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن بلاده على استعداد أن تنضم إلى شركائها وأن نشارك هذه الفوائد والمنافع الاقتصادية.

وقال إن وجوده في المنتدى يصاحبه فيه عدد من رؤساء الشركات وتعمل في مختلف القطاعات مثل الطاقة والغاز والبترول وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة، ويعتبر كل هذا تأكيد آخر على هذا التعاون المثمر.