لندن: بلدة باخموت الأوكرانية المحاصرة من قبل روسيا تزداد عزلة

واصلت روسيا، إحراز تقدم طفيف في محاولة تطويق بلدة باخموت الأوكرانية المحاصرة، بحسب ما ورد في تحديث استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد.

وبحسب التحديث الاستخباراتي اليومي، فإن الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، يتعرضان الآن لتهديد مباشر بالقصف من الجانب الروسي، بالإضافة إلى طريق آخر تسيطر عليه جماعة "فاجنر"، وهي منظمة مرتزقة روسية.

وكتبت وزارة الدفاع البريطانية: "بينما لا تزال هناك العديد من طرق الإمداد البديلة متاحة عبر البلاد أمام القوات الأوكرانية، تزداد عزلة باخموت".

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع البريطانية تنشر تحديثات يومية بشأن مدى تقدم الحرب ضد أوكرانيا منذ اندلاعها في أواخر فبراير من العام الماضي، ويرفض الكرملين التحديثات البريطانية ويصفها بأنها مجرد دعاية.