أعلن المكتب الاتحادي للمركبات في ألمانيا اليوم الإثنين، أن عدد السيارات المرخصة حديثا في يناير الماضي وصل إلى أكثر من 213 ألف سيارة.

وأوضح المكتب أن نسبة السيارات الكهربائية الخالصة بين هذه السيارات كانت منخفضة نسبيا إذ بلغت 10.5%، وكانت نسبة هذه السيارات بلغت 18.4% في مجمل عام 2023.

وذكر المكتب أن 70.7% من السيارات المسجلة حديثا كانت مستخدمة لأغراض تجارية.

في الواقع، كان من المقرر أن يستمر منح الحكومة الألمانية مكافأة لشراء السيارات الكهربائية الجديدة تصل إلى 4500 يورو حتى نهاية عام 2023، بالإضافة إلى ذلك، كان من المقرر منح المصنعين مكافأة مماثلة تصل إلى نصف قيمة المكافأة الحكومية، أي ما يصل إلى 2250 يورو.

وكان من المقرر تخفيض هذه المكافأة الحكومية بحلول الأول من يناير 2024 إلى 3 آلاف يورو، على أن تنتهي في نهاية عام 2024.

غير أنه نظرا لأن الحكومة الألمانية اضطرت إلى تصحيح الميزانية الاتحادية(بعد حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الخاص بالميزانية)، فقد تم إلغاء الدعم بشكل مفاجئ وكامل بالفعل في منتصف ديسمبر الماضي، بعد ذلك، أعلنت العديد من شركات تصنيع السيارات أنها ستتحمل تكاليف المكافآت بشكل ذاتي.

ومن الصعب مقارنة أرقام السجلات الجديدة لشهر يناير من العام الحالي بنفس الشهر من عام 2023، لأن تخفيض الدعم للسيارات الكهربائية وإلغاء دعم السيارات الهجين في تلك الفترة من مطلع العام الماضي أثر بقوة على مبيعات السيارات.

وقام العديد من المستهلكين بتبكير شراء سياراتهم، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد السجلات الجديدة في نوفمبر وديسمبر 2022، وإلى تقليل عددها على غير المعتاد مع بداية عام 2023.