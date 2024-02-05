 لوفتهانزا الألمانية تعتزم تسيير رحلات مجدولة أثناء إضراب موظفي الخدمة الأرضية - بوابة الشروق
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لوفتهانزا الألمانية تعتزم تسيير رحلات مجدولة أثناء إضراب موظفي الخدمة الأرضية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 6:07 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 6:07 م
تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، تسيير ما يتراوح بين 10 و20% من الرحلات المجدولة أثناء الإضراب التحذيري المزمع لموظفي الخدمة الأرضية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الشركة، اليوم الإثنين، إن الرحلات المحتمل تسييرها والتي سيتراوح عددها بين 100 و200 رحلة بعد غد الأربعاء، هي رحلات داخل القارة الأوروبية ورحلات بين القارات.

وكانت نقابة العاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا "فيردي" دعت الموظفين الأرضيين في شركة لوفتهانزا إلى الإضراب يوم الأربعاء المقبل.

وقال متحدث باسم "فيردي" في وقت مبكر من صباح اليوم إن المطارات التي ستتأثر من الإضراب هي فرانكفورت وميونخ وهامبورج وبرلين ودوسلدورف.

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