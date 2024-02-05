المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح سيتسبب بكارثة حقيقية

قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، الاثنين، إن القوات الإسرائيلية ليست موجودة على الأرض في رفح بغزة، محذرا من أنها ستكون «كارثة» إن فعلت ذلك.

وأضاف الثوابتة، في تصريحات لـCNN، الاثنين: «دخولها (القوات الإسرائيلية) إلى رفح سيتسبب بكارثة حقيقية، بالإضافة إلى الكوارث التي يتعرض لها قطاع غزة».

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأسبوع الماضي، بأن القوات الإسرائيلية سوف تتقدم إلى رفح بعد خان يونس، مركز القتال الحالي.

وقال غالانت، الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارته: «إننا ننجز مهمتنا في خان يونس، وسنصل أيضا إلى رفح ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا»، على حد قوله.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية في رفح منذ الأيام الأولى للحرب.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأسبوع الماضي، أن المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان القطاع.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه: «في الأيام الأخيرة، فر آلاف الفلسطينيين إلى رفح جنوبا، التي تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة».