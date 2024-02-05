 النائبة راندا مصطفى: عدم استيراد البذور من الخارج سيوفر 1.2مليون دولار سنويا - بوابة الشروق
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النائبة راندا مصطفى: عدم استيراد البذور من الخارج سيوفر 1.2مليون دولار سنويا

أحمد عويس
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 2:03 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 2:03 م
انتقدت راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، استيراد مصر بنحو 98% من البذور والتقاوي من الخارج.

وقالت مصطفى خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة حاليا: "لدينا مراكز بحثيه عديدة فى مجال الإنتاج الزراعي، وبالرغم من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف العام فى عام 2022، بضرورة الاهتمام بالبذور والتقاوي لم يحدث شىء".

وأوضحت راندا مصطفى، أن عدم استيراد التقاوى والبذور من الخارج سيوفر نحو 1.2 مليون دولار سنويا.

ويناقش مجلس الشيوخ اليوم، طلب مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشان تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا فى مجال الإنتاج الزراعي.

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