 جرامي 66.. «ليست قوية بما فيه الكفاية» أفضل أغنية روك - بوابة الشروق
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جرامي 66.. «ليست قوية بما فيه الكفاية» أفضل أغنية روك

محمد عباس
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 4:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 4:58 ص

يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت أغنية «ليست قوية بما فيه الكفاية - Not Strong Enough» لفريق «فتى عبقري - boygenius» على جائزة «أفضل أغنية روك - Best Rock Song».

ونافس على الجائزة أغنيات «غاضب - Angry» لفريق «ذا رولينج ستونز - The Rolling Stones»، و«أغنية فتاة تدرس في المنزل - Ballad Of A Homeschooled Girl» لـ«أوليفيا رودريجو - Olivia Rodrigo»، و«مرض العاطفة - Emotion Sickness» لفريق «ملكات العصر الحجري - Queens Of The Stone Age»، و«تم إنقاذه - Rescued» لفريق «فو فايترز - Foo Fighters».

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