مصر
وزير النقل يبحث مع سفير النمسا و10 شركات توطين صناعات السكك الحديدية في مصر
النائب شعبان رأفت: بيان النواب يؤسس لتشريع يحمي وعي الأطفال دون المساس بحقوق الاستخدام
النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الأطراف الصناعية تدعم الفئات الأولى بالرعاية
حزب العدل يفتتح الفصل التشريعي بتقديم أول استجواب في البرلمان: مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقة
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
اليوم.. محكمة العدل الإسرائيلية تنظر في قرار حكومة نتنياهو إغلاق إذاعة الجيش «جالي تساهال»
وزير الدفاع الياباني يستضيف نظيره الكوري الجنوبي في مسقط رأسه غدا
شرطة برلين تستبعد وجود دافع معاد للسامية وراء حريق بالمستشفى اليهودي
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
تشيلسي يطالب جماهيره بالحذر بعد إصابة مشجعين اثنين قبل مواجهة نابولي
ويزاردز يتغلب على بليزرز ويضع حدا لتسع هزائم متتالية
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا
رأي
فن
«باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز
المهن التمثيلية تؤكد استقرار حالة سامح الصريطي: قد يغادر المستشفى بعد يومين
في دورته الـ55.. روتردام السينمائي يحتفي بأفلام مروان حامد وعرضها أوروبيًا لأول مرة
منة فضالي: أوافق على أعمال فنية للوفاء بالتزاماتي تجاه عائلتي
مال وأعمال
أعمال
مواطن
شركة الحفر المصرية تفوز بعقد حفر بري في الكويت
28 يناير 2026.. الذهب يواصل القفز لقمة تاريخية جديدة وعيار 21 ويتجاوز 7 آلاف جنيه
مجموعة الجارحي ترفع حصتها في إي إف جي القابضة لـ10%
حوادث وقضايا
ضبط شخص يدير نادى صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
ضبط 21 عنصرا في تشكيل دولي لتجارة المخدرات بحوزتهم مواد بـ110 ملايين جنيه
ضبط قائد ميكروباص لعدم التزامه بخط السير المحدد في البحيرة
الداخلية تنقذ 20 طفلا من التسول وتضبط 11 متهما بالجيزة
تليفزيون
أسامة كمال: مشروع استثماري كبير في قطاع الاتصالات سيدر 3 مليارات دولار
أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين
أسامة كمال يوثق تصريحات سابقة لنتنياهو عن جرينلاند: ليست هزلا.. التكرار يصنع سياسة ويقتل القضايا
رابطة مصنعي السيارات: نستهدف رفع نسبة المكون المحلي في الملاكي إلى 60% خلال 5 سنوات
