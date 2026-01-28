 مجلس النواب اللبناني يستأنف مناقشة وإقرار الموازنة العامة لعام 2026 - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 12:17 م القاهرة
مجلس النواب اللبناني يستأنف مناقشة وإقرار الموازنة العامة لعام 2026

بيروت - ( د ب أ )
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:01 م

استأنف مجلس النواب اللبناني ، اليوم الأربعاء، جلسة نيابية عامة مخصصة لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحضور النواب ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وكانت جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة بدأت أمس الثلاثاء بجلستين صباحية ومسائية تناوب على الكلام خلالهما 17 نائباً انتقدوا بنوداً واردة في مشروع قانون الموازنة ، كما انتقد بعضهم إعلان الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن حزبه ليس حيادياً إذا تعرّضت إيران لاستهداف أمريكي إسرائيلي.

وتستكمل الجلسة حتى مساء غدٍ الخميس.

