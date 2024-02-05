رئيس الإمارات وملك الأردن يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العلاقات الأخوية الراسخة، ومختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن ـ في قصر بسمان ـ رئيس الإمارات والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.



واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة في قطاع غزة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، بجانب تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في غزة، إضافة إلى دعم الدور الذي تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية بهذا الشأن.



وشدد الجانبان على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.



كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك، والدفع في اتجاه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة؛ انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي بما يحقق التنمية والازدهار للجميع.