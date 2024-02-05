صحة غزة: استشهاد 113 مواطنا وإصابة 205 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 113 شهيدًا و205 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية».

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأشارت إلى ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفًا و478 شهيدًا، و66 ألفًا و835 إصابة.

وفي وقت سابق، استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا بمنطقة الحكر في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وجنوبا، استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قناصة الاحتلال داخل مدرسة زهرة التي تؤوي نازحين في خان يونس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».