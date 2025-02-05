المتطرف بن غفير يطالب بخطة فورية لتهجير الفلسطينيين من غزة

دعا زعيم حزب "قوة يهودية" الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاعتماد خطة فورية لتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاءت تصريحات بن غفير في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب مع نتنياهو قبيل لقائهما في البيت الأبيض، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال بن غفير : "الرئيس ترامب يتحدث عن أمور غاية في الأهمية: الحل الوحيد لغزة هو تشجيع هجرة سكانها"، على حد زعمه.

وأضاف: "عندما قلت مرارًا أثناء الحرب إن هذا هو الحل لغزة، سخروا مني. أما الآن فقد أصبح الأمر واضحًا للجميع".

وجدد بن غفير مزاعمه بأن تهجير الفلسطينيين يمثل "الحل الوحيد لمشكلة غزة"، معتبرًا ذلك "استراتيجية اليوم التالي" للحرب.

وتابع بن غفير: "أدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى الإعلان عن تبني هذه الخطة في أسرع وقت والبدء في تحقيق تقدم عملي على الفور".

وقدم حزب "قوة يهودية" مشروع قانون في الكنيست (البرلمان) بهدف "تشجيع المغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة".

وقالت القناة "14" الإسرائيلية الخاصة، إن المشروع يأتي على وقع اقتراح ترامب.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون المطروح من حزب بن غفير، في اللجنة الوزارية للتشريع بالبرلمان الإسرائيلي الأحد، وسيتم تقديمه للقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء، وفق القناة "14".

ووفق مشروع القانون، فإن "المقيم في غزة الذي يختار المغادرة، سيتمكن من الحصول على سلة من المساعدات المالية، والتي ستحددها وزارة المالية الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن أي شخص يُدان بالتورط في عمل ضد إسرائيل لن يكون مؤهلاً للحصول على المساعدة".

وأضافت القناة: "ينص المقترح أيضا على أن الشخص الذي حصل على سلة المغادرة وطلب العودة سيتعين عليه سداد مبلغ مضاعف من المبلغ الذي حصل عليه بالإضافة إلى الفوائد، وإذا لم يعد الأموال، فسيتم منعه من دخول غزة أو أي منطقة أخرى في إسرائيل"، بحسب نص مشروع القانون.