الأمم المتحدة: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين منافية للقانون وغير أخلاقية

قالت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "منافية للقانون وغير أخلاقية وغير مسئولة على الإطلاق".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالدنمارك، الأربعاء، أوضحت فيه أن الخطة الأمريكية من شأنها أن تزيد الوضع سوءًا.

ووصفت ألبانيز، مقترح الرئيس الأمريكي بأنه "مجرد هراء"، مؤكدة أن ذلك "تحريض على جريمة التهجير القسري التي تعتبر جريمة دولية"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أقوى، مضيفة: "لفترة طويلة، نظر المجتمع الدولي إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية يمكن حلها من خلال التنمية والحوافز الاقتصادية والمساعدات الإنسانية، وبصراحة هذا لم ينفع".

ومساء الثلاثاء، أفصح ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لفلسطينيي القطاع في دول أخرى.

وقال ترامب إن "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا"، ولم يستبعد إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة.