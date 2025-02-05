أطلق الفنان اللبناني وائل جسار أجدد أعماله الغنائية "100 إحساس جديد" بشكل فيديو كليب ليريكال على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويعود وائل جسار للساحة الغنائية بعد غياب دام عام بالتمام منذ ظهور آخر أغنياته "كل وعد" والتي حققت ما يزيد على 135 مليون مشاهدة على يوتيوب، وظهرت للنور في عيد العيد من العام الماضي وشهد الكليب ظهور استثنائي لزوجته.

ويروي وائل جسار عطش عشاقه لصوته وإطلالته عبر أغنية "100 إحساس جديد"، التي يقدم خلالها توليفة عاطفية ورومانسية ساحرة تتلاءم مع أجواء عيد الحب.

ويتعاون جسار عبر الأغنية الجديدة مع الشاعر هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقي ومكساج أحمد عبد السلام، ويعيد العمل التعاون الناجح بين النجم اللبناني وشركة الإنتاج الفني فايرال ويف، بعد النجاح الجماهيري الذي طال أغنية "كل وعد".