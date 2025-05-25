الصحة السودانية: 800 إصابة بوباء الكوليرا تتلقى العلاج في ولاية الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا؛ ليرتفع عدد الإصابات التي تتلقى العلاج إلى 800 في ولاية الخرطوم.

وكشفت لجنة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، في تقريرها اليومي حول الوضع الوبائي للإسهال المائي الحاد (الكوليرا) الذي أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم، عن تنفيذ تدخلات واسعة للحد من انتشار الوباء خاصة في محلية أم درمان الكبرى.

وشملت التدخلات تطهير 434 منزلًا، وتوزيع 1089 ملجما من مادة الكلور لتعقيم مياه الشرب، وتنفيذ أنشطة توعوية استفاد منها 1736 شخصا؛ لتعزيز مفاهيم الصحة الوقائية.

وأكد التقرير، خلو مراكز العزل في مستشفيات البلك، وأم درمان، وصالحة القيعة، وهجيلجية من حالات الوفاة، بينما استقبلت العيادات الميدانية 13 حالة جديدة، مشيرا إلى أن فرق الاستجابة السريعة سجلت 45 حالة إصابة جديدة يوم أمس.

ولفت تقرير غرف العزل بالمستشفيات، إلى وجود نحو 800 حالة إصابة تتلقى العلاج، تعافى منها 218 شخصا غادروا إلى منازلهم بعد استكمال الرعاية الصحية، في حين جرى تنويم 206 حالات في 13 مستشفى بالولاية.

وجددت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مناشدتها للمواطنين ضرورة شرب المياه المعالجة بالكلور، والالتزام بغسل الأيدي وسلامة الأغذية، باعتبارها إجراءات وقائية أساسية للحد من انتشار الوباء.

وانتشر وباء الكوليرا، بعد قصف قوات الدعم السريع 3 محطات للكهرباء في أم درمان، أدى إلى توقف عمل محطات المياه نظرًا لانقطاع التيار، مما جعل السكان يضطرون إلى استخدام مياه غير آمنة مثل الآبار السطحية أو المياه المسحوبة من النيل مباشرة، وفق موقع "سودان تربيون".

وقال الموقع، إن مدن العاصمة السودانية تشهد تفشٍ متسارع لوباء الكوليرا، إذ سجلت نحو 2500 حالة إصابة بالمرض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بينها 500 حالة في يوم واحد.