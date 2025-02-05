انتقادات للمخرج محمد سامي لتشابه الملصقين الدعائيين لمسلسلي سيد الناس وإش إش

تعرض المخرج محمد سامي لانتقادات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، وذلك بسبب التشابه الكبير بين بوستري مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر، و"سيد الناس" بطولة عمرو سعد، حيث تولى سامي إخراج كليهما.

وانتشرت عدة منشورات عبر فيسبوك، تداولت صور البوسترين لإبراز مدى التشابه بين فكرتيهما، من حيث وقفة الممثل الرئيسي، والاعتماد على ترتيب أبطال كلا المسلسلين بنفس الأسلوب، وهو ما جعل البعض يتهمه بعدم القدرة على الابتكار.

مسلسل "إش إش" تدور قصته حول راقصة تضطر لمواجهة نفوذ رجل شرير في المنطقة، ويشترك في بطولته مي عمر، وهالة صدقي، وماجد المصري، وإدوارد، ومحمد الشرنوبي.

أما مسلسل "سيد الناس" فيشترك في بطولته عمرو سعد، وريم مصطفى، وإلهام شاهين.