الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 325 عسكريا، بالإضافة لعدد من المعدات العسكرية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في عدة مناطق، من بينها بوجدانوفكا، وفيكتوروفكا، وجونشاروفكا، ومارييفكا، وماخنوفكا، وميلوفوي، وبرافدا، ويوجني"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".

وأشار البيان، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت، خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 325 عسكريا، وتم تدمير 3 دبابات، وناقلة جند مدرعة، ومركبات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع.

وأوضحت الوزارة، أن مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 57 ألفا و655 عسكريا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.